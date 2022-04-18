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Зеленский наградил 192 защитников Украины орденами и медалями

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Понедельник 18 апреля 2022 23:49
Зеленский наградил 192 защитников Украины орденами и медалями Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 192 защитников Украины награждаются государственными наградами, из них 24 - посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них - посмертно", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ, майору Кукурби Александру Васильевичу.

Президент отметил, что благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Мы также писали о том, что Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым военнослужащим, в том числе и двум полковникам медицинской службы.

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