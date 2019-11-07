Зеленский получил верительные грамоты от нового посла ЕС в Украине

В четверг, 7 ноября, новоназначенный посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Евросоюза в Украине.

Как сообщается, после формальных представлений Зеленский и Маасикас выразили свое общее обязательство относительно широкой повестки дня реформ, которые направлены на улучшение уровня жизни украинцев.

"Для меня большая честь представлять Европейский союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украины друг к другу", - заявил Маасикас.

Отметим, что Матти Маасикас - эстонский дипломат. В течение 2016-2019 годов работал заместителем министра иностранных дел Эстонии с европейским вопросам. Подпись Маасикаса стоит под решение ЕС о предоставлении Украине торговых преференций.

Напомним, 11 сентября новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас официально прибыл в Украину и начал свою работу.

9 августа верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году. Им стал представитель Эстонии Марти Маасикас.