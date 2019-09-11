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В Украину прибыл новый посол ЕС

Новости » Политика    11.09.2019 - 15:18
В Украину прибыл новый посол ЕС
Фото: Матти Маасікас (wikimedia.org)

Маасикаса в августе назначили послом ЕС в Украине

Новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас официально прибыл в Украину и начал свою работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС в Украине в Twitter.

Первое, что сделал новый европейский представитель на своем посту - сделал селфи с сотрудниками представительства ЕС в Украине.

"Счастливы поприветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня заключалось в том, чтобы вместить одну из крупнейших делегации ЕС на одном фото. Все удалось!", - говорится в сообщении.


Отметим, что Матти Маасикас - эстонский дипломат. В течение 2016-2019 годов работал заместителем министра иностранных дел Эстонии с европейским вопросам. Подпись Маасикаса стоит под решение ЕС о предоставлении Украине торговых преференций.

До этого должность занимал французский дипломат Хюг Мингарелли, который возглавлял представительство ЕС в Украине с 2016 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 августа верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году. Им стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

Кроме того, Мингарелли отмечал, что Украина должна реформировать сектор гражданской безопасности, чтобы оставить советское прошлое. По его словам, консультативная миссия ЕС консультирует полицию, прокуратуру и представителей суда.

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