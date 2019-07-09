Евросоюз назначил нового главу делегации ЕС в Украине

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Новым главой делегации назначили представителя Эстонии Марти Маасикаса

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.

Как сообщается, новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

"Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он является подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии", - говорится в документе.

Кроме того, Фредерика Могерини сегодня огласила назначение 43 новых глав делегаций Европейского союза в третих странах.

Как отмечается, новые главы формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и главой Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирование ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине.

Кроме того, Фредерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит изучать возможность введения санкций против Российской Федерации из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.