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Евросоюз назначил нового главу делегации ЕС в Украине

Новости » Политика    09.07.2019 - 17:26
Евросоюз назначил нового главу делегации ЕС в Украине
Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Новым главой делегации назначили представителя Эстонии Марти Маасикаса

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.

Как сообщается, новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

"Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он является подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии", - говорится в документе.

Кроме того, Фредерика Могерини сегодня огласила назначение 43 новых глав делегаций Европейского союза в третих странах. 

Как отмечается, новые главы формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и главой Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирование ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине.

Кроме того, Фредерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит изучать возможность введения санкций против Российской Федерации из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. 

 

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