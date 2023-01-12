Польща ввела санкції проти російського бізнесмена: підозрюють у шпигунстві

Польща внесла до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ російського бізнесмена, який підозрюється в шпигунстві на користь РФ. На вимогу влади кошти росіянина та пов'язаних із ним компаній були заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info .

"Росіянин уже багато років живе у Польщі. Його було затримано у квітні", - пояснив заступник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарін.

Росіянина Ігоря П. було включено до списку санкцій на прохання начальника Служби військової контррозвідки (СВК). На території Польщі та Росії він займався бізнесом з міжнародного експедування за напрямами ЄС – Росія – ЄС.

Крім нього, до списку увійшли чотири компанії, співвласником чи власником яких він є.

"Докази, зібрані СВК, а потім і військовою поліцією, вказували на те, що ця людина займалася шпигунством на користь РФ. Такі звинувачення прозвучали в ході розслідування, яке ведеться в прокуратурі, і відповідно до рішення суду він був заарештований і перебуває під вартою в очікуванні завершення розслідування, а потім, сподіваюся, якнайшвидшого суду", - розповів Жарін.

Польська влада імені росіянина не називає, проте російські ЗМІ пишуть, що це бізнесмен Ігор Петров.

Нагадаємо, раніше в Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, Польща вислала російського пропагандиста Віктора Безеку та внесла його до списку небажаних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.