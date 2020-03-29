Зеленский: полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. Об этом он сообщил в своем видео обращении.

По словам президента, секвестр госбюджета был существенно переработан.

"Сейчас благодаря совместной работе правительства, парламента и Офиса президента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. Будет увеличено выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Поэтому их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой ", - отметил президент.

При этом он добавил, что по окончанию карантина все расходы будут возвращены.

"Максимально, как это возможно, правительство сохранило расходы на культуру, образование и спорт. Далеко не все удалось сохранить, это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расхода будут возвращены".

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщал, что правительство закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Он отмечал, что изменения бюджета предусматривают сохранение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавирус.

Добавим, что Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.