ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Представители Кабмина на селекторном совещании с президентом обсудили секвестр бюджета

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 15:48
Представители Кабмина на селекторном совещании с президентом обсудили секвестр бюджета
Фото: Владимир Зеленский

Часть финансирования планируется перенаправить на предотвращение распространения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО обсудили секвестр государственного бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавирус.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. По его словам, секвестр бюджета предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, Шмыгаль на совещании с председателями парламентских фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за вспышки коронавируса в Украине.

Добавим, что 26 марта Верховная рада должна была собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что парламентарии рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Однако заседание предварительно перенесли на понедельник.

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса Китай возобновляет авиасообщение в провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19
Новости Украины Владимир ЗеленскийГосбюджетКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь