Зеленський: повністю обійтися без скорочення держбюджету нам не вдасться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не вдасться обійтися без скорочення державного бюджету. Про це він повідомив у своєму відео зверненні.

За словами президента, секвестр держбюджету був істотно перероблений.

"Зараз завдяки спільній роботі уряду, парламенту та Офісу президента він був істотно перероблений. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів, а також членів наглядових рад та керівництва держпідприємств. Жодної гривні не буде зрізано за витратами на армію й оборону України. Буде збільшено виплати лікарям, які борються з коронавірусом. Тому їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій ", - зазначив президент.

При цьому він додав, що після закінчення карантину всі витрати будуть повернуті.

"Максимально, як це можливо, уряд зберіг витрати на культуру, освіту та спорт. Далеко не все вдалося зберегти, це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення витрати будуть повернуті".

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомляв, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету. Він зазначав, що зміни бюджету передбачають збереження видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту.

Крім того, секвестр державного бюджету обговорювався сьогодні на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського, представників уряду, правоохоронних органів, РНБО та областей. Обговорювали можливість перенаправлення фінансування на запобігання поширенню коронавірусу.

Додамо, що Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру та спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив видатки на діяльність Державної агенції з питань кіно.