Зеленский: полномасштабная война с Россией приведет к миллионам жертв

Возможная полномасштабная война между Россией и Украиной может привести к миллионам жертв. Украинская сторона не хочет этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленскогов Брюсселе по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим. Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия", - отметил он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.
Тем временем у президента России Владимира Путина сделали заявление о том, что он открыт для диалога с Зеленским.