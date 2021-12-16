Зеленський: повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв

Можлива повномасштабна війна між Росією і Україною може призвести до мільйонів жертв. Українська сторона не хоче цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського в Брюсселі за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Чисельність нашої армії в рази менше армії Російської Федерації. Якщо буде повномасштабна війна, ми розуміємо, що будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Ми цього не хочемо. Якщо може бути ескалація, іноді сусіди залякують ЄС, Україну, це виглядає провокаційно, небезпечно. НАТО не винне Україні нічого, зате винне всім своїм країнам, якщо не встоїть наша армія", - зазначив він.