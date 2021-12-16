Путин готов к диалогу с Зеленским: в Кремле сделали заявление

Ясности о возможности контакта президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Но российский лидер якобы открыт для диалога.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Путин открыт для диалога, "ориентированного на достижение результатов", сообщил Песков.

"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога", - заявил он.

Позиция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина сейчас активно не ведется. Но они уже были начаты.