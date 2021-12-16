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Путин готов к диалогу с Зеленским: в Кремле сделали заявление

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Москва, Четверг 16 декабря 2021 11:56
Путин готов к диалогу с Зеленским: в Кремле сделали заявление Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ясности о возможности контакта президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Но российский лидер якобы открыт для диалога.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Путин открыт для диалога, "ориентированного на достижение результатов", сообщил Песков.

"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога", - заявил он.

Позиция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина сейчас активно не ведется. Но они уже были начаты.

Напомним, у Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным.

Более того президент заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией.

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