Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення про виведення військ - справа командирів

Зеленський визнав, що ситуація в Покровську на сході Донецької області залишається "дуже складною".

За його словами, російські війська намагаються встановити контроль над містом після місяців запеклих боїв.

Президент наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.

"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія прагне досягти перемоги в Покровську, щоб створити вигідну позицію у можливих переговорах із США.

"Росія прагне перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вийти з усього східного Донбасу, що складається з Донецької та Луганської областей, щоб припинити війну", - пояснив голова держави.

Водночас Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від захисту східних територій.

"Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактора", - наголосив президент.

За його словами, Росія зосереджує зусилля на ударах по енергетичній системі України, намагаючись послабити країну до весни.

"Вони знають, що щойно енергетичний фактор зникне, у них не залишиться інших сильних факторів", - зазначив Зеленський, підкресливши, що російські війська "не мають стільки потужності", як прагнуть показати.