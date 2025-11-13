Зеленский о Покровске: любое решение о выводе войск - дело командиров

Украина сталкивается с очень сложной ситуацией в Покровске. Любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg Television.
Зеленский признал, что ситуация в Покровске на востоке Донецкой области остается "очень сложной".
По его словам, российские войска пытаются установить контроль над городом после месяцев ожесточенных боев.
Президент подчеркнул, что любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.
"Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия стремится достичь победы в Покровске, чтобы создать выгодную позицию в возможных переговорах с США.
"Россия стремится к победе в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всего восточного Донбасса, состоящего из Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить войну", - пояснил глава государства.
В то же время Зеленский заявил, что Украина не откажется от защиты восточных территорий.
"Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, они не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", - подчеркнул президент.
По его словам, Россия сосредотачивает усилия на ударах по энергетической системе Украины, пытаясь ослабить страну до весны.
"Они знают, что как только энергетический фактор исчезнет, у них не останется других сильных факторов", - отметил Зеленский, подчеркнув, что российские войска "не имеют столько мощности", как стремятся показать.
Покровское направление уже длительное время остается одним из самых горячих на фронте. Сейчас в самом городе Покровск, что в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои.
Российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений, постепенно продвигаясь и используя тактику инфильтрации небольшими штурмовыми группами, чтобы выявить слабые места украинской обороны.
Сначала противник пытался прорваться с юга - со стороны населенных пунктов Зверево и Роза. Впоследствии атаки начались с запада - из района Котлиного в направлении промзоны на северо-западе Покровска.
Недавно зафиксированы также попытки проникновения российских подразделений с юго-востока. По оценкам украинских военных, в пределах города сейчас может находиться от 300 до 500 российских солдат.
По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, только за последние сутки 13 ноября украинские Силы обороны отбили 81 атаку противника в районах 16 населенных пунктов на Покровском направлении.
Подробнее о шансах защитников удержать Покровск - в материале РБК-Украина.