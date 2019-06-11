Зеленский покинул зал КСУ для избежания давления на суд

Президент Владимир Зеленский покинул зал Конституционного суда, чтобы избежать влияния на решение суда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Конституционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что решение о роспуске ВР было законным. А рейтинг доверия к ВР восьмого созыва только 4%.

"Я уверен, что указ соответствует духу закона. Граждане Украины не просто не верят Раде. Рейтинг доверия 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения это просто попытка народных депутатов держаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения. Данный указ полностью соответствует букве закона. Наша позиция однозначная", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня Зеленский прибыл на судебное заседание по роспуску Рады.

"С вашего позволения я покидаю зал, чтобы никто не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня КСУ рассматривает иск относительно конституционности решения Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук отметил, что у Зеленского не исключают, что Конституционный суд может признать указ о роспуске парламента неконституционным. Советник президента подчеркнул, позицию президента в КСУ представит Федор Вениславский.