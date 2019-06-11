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Зеленський покинув зал КСУ для уникнення тиску на суд


Він також підкреслив, що рішення про розпуск ВР було законним

Президент Володимир Зеленський залишив зал Конституційного суду, щоб уникнути впливу на рішення суду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Конституційному суді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також підкреслив, що рішення про розпуск ВР було законним. А рейтинг довіри до ВР восьмого скликання тільки 4%.

"Я впевнений, що указ відповідає духу закону. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри до 4%. Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оскарження цього рішення це просто спроба народних депутатів триматися за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. Даний указ повністю відповідає букві закону. Наша позиція однозначна", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні Зеленський прибув на судове засідання щодо розпуску Ради.

"З вашого дозволу я покидаю зал, щоб ніхто не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні КСУ розглядає позов щодо конституційності рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук зазначив, що у Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним. Радник президента підкреслив, позицію президента в КСУ представить Федір Веніславський.

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