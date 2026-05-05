Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах

"Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по об'єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що українські "Фламінго" подолали відстань у понад 1500 кілометрів. Президент розповів, що те, що росіяни виробляли на ураженому заводі, використовувалось у війні проти України.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія має закінчувати війну і переходити до реальної дипломатії, а також додав, що Україна "свою пропозицію зробила".

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 5 травня щонайменше у 18 областях країни-агресорки оголосили ракетну небезпеку. При цьому вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 км від кордону з Україною.

Епіцентром ракетної небезпеки стало місто Чебоксари Чуваської області РФ. Судячи з публікацій OSINT-пабліків, під удар ракет потрапив завод "ВНИИР-Прогресс", після чого почалася пожежа.