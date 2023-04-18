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Зеленський показав відео з колишніми полоненими та назвав число звільнених з початку війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими та назвав кількість тих, кого вдалося повернути в Україну більше ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону. Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну", - розповів він.

Як повідомлялося, Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

Нагадаємо, Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників. Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

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Володимир ЗеленськийОбмін полоненими