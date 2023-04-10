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Скільки всього захисників уже повернули з російського полону: відповідь омбудсмена

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Понеділок 10 квітня 2023 19:35
Скільки всього захисників уже повернули з російського полону: відповідь омбудсмена Ілюстративне фото: стало відомо, скільки захисників Україна повернула з російського полону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Ця кількість складає 2 105 осіб, це разом з сьогоднішнім обміном", - заявив Лубінець.

Він також зазначив, що влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в Росії. Але розкривати цю кількість не можна.

"Це нам допомагає - те, що ми публічно не повідомляємо цифри. Ні щодо тих, кого ми тримаємо на своїй території - російських військовополонених, ні тих, кого Росія тримає у себе в полоні. Це робиться свідомо, зокрема для того, щоб більш ефективно повертати наших додому", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен додав, що серед полонених, яких повернули сьогодні, 10 квітня, додому, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

"І це все - свідчення того, що Росія продовжує тримати наших військовополонених у непристосованих умовах, іноді не надаючи елементарного - достатньо їжі чи води", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок чергового обміну полоненими з Росією в Україну повернули 100 захисників.

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