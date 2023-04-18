Зеленский показал видео с бывшими пленными и назвал число освобожденных с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с освобожденными украинскими пленными и назвал количество тех, кого удалось вернуть в Украину более чем через год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"От 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", - рассказал он.
Как сообщалось, Украина с начала полномасштабной войны с Россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников.
Напомним, Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников. Среди освобожденных военных 48 считались пропавшими без вести. Часть спасенных ранены, многочисленные контузии и потеряны конечности.
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