Зеленский показал видео с бывшими пленными и назвал число освобожденных с начала войны

"От 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", - рассказал он.

Как сообщалось, Украина с начала полномасштабной войны с Россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников.

Напомним, Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников. Среди освобожденных военных 48 считались пропавшими без вести. Часть спасенных ранены, многочисленные контузии и потеряны конечности.