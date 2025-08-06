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Зеленський показав унікальні кадри у річницю Курської операції

Київ, Середа 06 серпня 2025 11:22
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Зеленський показав унікальні кадри у річницю Курської операції Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Курська операція, яка триває вже рік, стала особливою для України. Силам оборони укотре вдалося довести, що Україна може відповідати на удари РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території - у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Курська операція стала справді особливою, бо розвідки світу її не передбачили, а росіяни - не очікували.

"Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни", - додав він.

Глава держави подякував солдатам, сержантам, офіцерам та усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині і не допустив удару по Сумах та Харківщині.

Загалом за рік від початку Курської операції російська армія втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими, з яких 4 тисячі - вояки КНДР. Також українські воїни поповнили обмінний фонд на понад тисячу осіб.

Курська операція

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали Курську операцію на початку серпня 2026 року. Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, на піку операції ЗСУ контролювали до 1300 км кв. території Курської області.

Восени КНДР направила до Росії тисячі своїх солдатів, які згодом приєдналися до боїв у Курській області. За даними розвідки, Північна Корея направила до РФ не менше 10 тисяч військових.

Світові розвідки також зазначають, Пхеньян збирається відправити до Росії нову партію солдатів. За даними CNN, Північна Корея може направити ще 30 тисяч солдатів.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Курська область
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