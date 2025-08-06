Зеленський показав унікальні кадри у річницю Курської операції

Курська операція, яка триває вже рік, стала особливою для України. Силам оборони укотре вдалося довести, що Україна може відповідати на удари РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території - у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Курська операція стала справді особливою, бо розвідки світу її не передбачили, а росіяни - не очікували.

"Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни", - додав він.



Глава держави подякував солдатам, сержантам, офіцерам та усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині і не допустив удару по Сумах та Харківщині.

Загалом за рік від початку Курської операції російська армія втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими, з яких 4 тисячі - вояки КНДР. Також українські воїни поповнили обмінний фонд на понад тисячу осіб.