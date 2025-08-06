Зеленский показал уникальные кадры в годовщину Курской операции
Курская операция, которая длится уже год, стала особенной для Украины. Силам обороны в очередной раз удалось доказать, что Украина может отвечать на удары РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
"Уже больше года Украина проводит активные действия на российской территории - в Курской и Белгородской областях. Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", - отметил президент.
Зеленский отметил, что Курская операция стала действительно особенной, потому что разведки мира ее не предусмотрели, а россияне - не ожидали.
"Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", - добавил он.
Глава государства поблагодарил солдат, сержантов, офицеров и всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине и не допустил удара по Сумах и Харьковщине.
Всего за год с начала Курской операции российская армия потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, из которых 4 тысячи - воины КНДР. Также украинские воины пополнили обменный фонд более чем на тысячу человек.
Курская операция
Напомним, что Силы обороны Украины начали Курскую операцию в начале августа 2026 года. Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, на пике операции ВСУ контролировали до 1300 км кв. территории Курской области.
Осенью КНДР направила в Россию тысячи своих солдат, которые впоследствии присоединились к боям в Курской области. По данным разведки, Северная Корея направила в РФ не менее 10 тысяч военных.
Мировые разведки также отмечают, Пхеньян собирается отправить в Россию новую партию солдат. По данным CNN, Северная Корея может направить еще 30 тысяч солдат.