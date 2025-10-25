Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS і отримав обіцянку від Британії

"Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - повідомив Зеленський.

Також в рамках зустрічі сторони обговорили розширення оборонної співпраці та посилення санкційного тиску на Росію.

"Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими", - додав глава держави.

Президент повідомив також, що перед зустріччю "коаліції рішучих" скоординував зі Стармером ключові позиції: