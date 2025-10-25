Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS і отримав обіцянку від Британії

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером в Лондоні продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Лондон своєю чергою пообіцяв виготовити першу партію цих безпілотників для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави в Telegram.
"Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - повідомив Зеленський.
Також в рамках зустрічі сторони обговорили розширення оборонної співпраці та посилення санкційного тиску на Росію.
"Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими", - додав глава держави.
Президент повідомив також, що перед зустріччю "коаліції рішучих" скоординував зі Стармером ключові позиції:
Нагадаємо, 24 жовтня в Лондоні пройшла зустріч "коаліції рішучих", учасником якої став, зокрема, генсек НАТО Марк Рютте.
Ключовими позиціями засідання було посилення обороноздатності України перед початком зими, захист енергетики та збільшення тиску на РФ.
Зазначимо, що на "коаліції рішучих" визначили новий план для України з 5 пунктів.