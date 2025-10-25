UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS і отримав обіцянку від Британії

Фото: президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером в Лондоні продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Лондон своєю чергою пообіцяв виготовити першу партію цих безпілотників для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави в Telegram.

"Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - повідомив Зеленський. 

Також в рамках зустрічі сторони обговорили розширення оборонної співпраці та посилення санкційного тиску на Росію.

"Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими", - додав глава держави. 

Президент повідомив також, що перед зустріччю "коаліції рішучих" скоординував зі Стармером ключові позиції: 

  • гарантії безпеки для України;
  • посилення протиповітряної оборони;
  • розширення можливостей далекобійних ударів;
  • підвищення енергетичної стійкості.

Зустріч "коаліції рішучих" в Лондоні

Нагадаємо, 24 жовтня в Лондоні пройшла зустріч "коаліції рішучих", учасником якої став, зокрема, генсек НАТО Марк Рютте.

Ключовими позиціями засідання було посилення обороноздатності України перед початком зими, захист енергетики та збільшення тиску на РФ.

Зазначимо, що на "коаліції рішучих" визначили новий план для України з 5 пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританіяДрони