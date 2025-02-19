Зеленський відреагував на атаку РФ по Одесі та показав наслідки (відео)

Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками російського удару безпілотниками по Одесі. На разі щонайменше 160 тисяч одеситів залишаються без тепла та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, наразі в Одесі тривають рятувальні роботи. Відомо, що росіяни завдали удар безпілотниками по цивільних енергетичних об’єктах міста.

Внаслідок атаки щонайменше 160 тисяч одеситів знаходяться без тепла та електропостачання. Без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень.

"Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні. Я вдячний кожному рятувальнику, усім, хто допомагає людям", - зазначив Зеленський.

Атака на Одесу

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого російські війська масовано атакували Одесу. Внаслідок ворожої атаки, в одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, постраждав один із найбільших районів міста. Наразі фахівці оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Труханов додав, що суттєво постраждали дитяча поліклініка та дитячий садок.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки постраждали люди. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що поранення отримали 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.