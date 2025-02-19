Зеленский отреагировал на атаку РФ по Одессе и показал последствия (видео)

Президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями российского удара беспилотниками по Одессе. На данный момент по меньшей мере 160 тысяч одесситов остаются без тепла и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, на данный момент в Одессе продолжаются спасательные работы. Известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по гражданским энергетическим объектам города.

В результате атаки по меньшей мере 160 тысяч одесситов находятся без тепла и электроснабжения. Без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц.

"Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям", - отметил Зеленский.

Атака на Одессу

Напомним, что в ночь на 19 февраля российские войска массированно атаковали Одессу. В результате вражеской атаки, в одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадал один из крупнейших районов города. Сейчас специалисты оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Труханов добавил, что существенно пострадали детская поликлиника и детский сад.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали люди. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ранения получили 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.