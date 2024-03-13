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Зеленський показав будинок у Сумах, куди влучив "Шахед" (відео)

Суми, Середа 13 березня 2024 12:37
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Зеленський показав будинок у Сумах, куди влучив "Шахед" (відео) Фото: Зеленський показав будинок у Сумах, куди влучив "Шахед" (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російський дрон-камікадзе влучив у п'ятиповерховий будинок у Сумах. На місці удару триває розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

Ворожий "Шахед" в ніч на 13 березня влучив у житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Дрон зруйнував частину будинку.

З-під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. Загалом, як зазначив президента, внаслідок атаки постраждали 10 осіб.

"Залучені всі необхідні служби, техніка. Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі", - додав Зеленський.

Удар по місту Суми

Як відомо, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку. За попередніми даними, було зруйновано 15 квартир, 30 - пошкоджено.

З-під завалів врятували 10 осіб. Повідомлялося, що внаслідок атаки є жертви, їх кількість встановлюють.

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