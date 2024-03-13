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Зеленский показал дом в Сумах, куда попал "Шахед" (видео)

Сумы, Среда 13 марта 2024 12:37
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Зеленский показал дом в Сумах, куда попал "Шахед" (видео) Фото: Зеленский показал дом в Сумах, куда попал "Шахед" (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российский дрон-камикадзе попал в пятиэтажный дом в Сумах. На месте удара идет разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Вражеский "Шахед" в ночь на 13 марта попал в жилой пятиэтажный дом в Сумах. Дрон разрушил часть дома.

Из-под завалов удалось спасти пять человек. В общей сложности, как отметил президента, в результате атаки пострадали 10 человек.

"Привлечены все необходимые службы, техника. Всем, кто пострадал, будет оказана помощь. Благодарен каждому и каждому, кто работает ради людей и помогает в спасательной работе", - добавил Зеленский.

Удар по городу Сумы

Как известно, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.

Из-под завалов спасли 10 человек. Сообщалось, что в результате атаки есть жертвы, их количество устанавливается.

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