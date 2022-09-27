Зеленський поговорив зі Столтенбергом на тлі "референдумів"

НАТО підтримує суверенітет України та не визнає псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга у Twitter.

Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським підкреслив, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону. "Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі - Україна", - написав він.