Зеленський поговорив зі Столтенбергом на тлі "референдумів"
НАТО підтримує суверенітет України та не визнає псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга у Twitter.
Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським підкреслив, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону.
"Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі - Україна", - написав він.
Зазначимо, що раніше Столтенберг заявляв, що Росія може використати "референдуми", щоб заявити про напад на "її територію" зі зброєю НАТО.
Окрім цього, сьогодні планується проведення позачергового засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів на захоплених територіях України.
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