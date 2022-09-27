Зеленский поговорил со Столтенбергом на фоне "референдумов"
НАТО поддерживает суверенитет Украины и не признает псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.
Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что союзники по НАТО неуклонно поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону.
"Фиктивные референдумы, проводимые Россией, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли - Украина", - написал он.
Напомним, что ранее Столтенберг заявлял, что Россия может использовать "референдумы", чтобы заявить о нападении на "ее территорию" с оружием НАТО.
Кроме этого, сегодня планируется проведение внеочередного заседания Совбеза ООН о псевдореферендумах на захваченных территориях Украины.
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