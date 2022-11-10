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Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Політики під час бесіди обговорили оборонну підтримку України з боку Канади, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди.

"Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - зазначив президент України.

Раніше стало відомо, що Канада надасть широкий пакет допомоги для розмінування звільнених територій України.

Також ми писали, що під час минулої розмови з Трюдо Зеленський закликав країни "Великої сімки" до жорсткої реакції на терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури

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