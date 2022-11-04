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Канада надасть більше допомоги для розмінування України

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П'ятниця 04 листопада 2022 21:30
Канада надасть більше допомоги для розмінування України Фото: Канада надасть більше допомоги для розмінування України (flickr com )
Автор: Дмитро Браславський

Канада надасть ще більше допомоги для розмінування звільнених територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Розмовляв з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі", - йдеться у повідомленні.

Кулеба пояснив, що вони обговорювали наступні кроки після міністерської зустрічі G7. Також обговорили підготовку до саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії у Камбоджі наступного тижня та саміту Франкофонії на Джербі.

"Приємно знати, що Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших звільнених територій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що Канада готується прийняти рекордну кількість мігрантів.

Також українські військові у Британії навчаються надавати допомогу під обстрілами.

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