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Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Политики в ходе беседы обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Канады, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения.

"Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив", - отметил президент Украины.

Ранее стало известно, что Канада предоставит широкий пакет помощи для разминирования освобожденных территорий Украины.

Также мы писали, что в ходе прошлого разговора с Трюдо Зеленский призвал страны "Большой семерки" к жесткой реакции на террор России. Украина нуждается в воздушном щите для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры

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Владимир ЗеленскийДжастин ТрюдоКанадаВторжение России в УкраинуG20