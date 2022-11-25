Зеленський поговорив телефоном із президентом Єврокомісії: що обговорили

"Обговорив із Президентом Єврокомісії "зернову ініціативу". Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС та розпочату роботу над дев'ятим санкційним пакетом", - зазначив Зеленський.

За його словами, ліміт цін на російську нафту має бути дієвим. Також під час розмови політики обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стійкості України.

Президент Єврокомісії, у свою чергу, заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання. Вона також повідомила, що ЄС готує доставку в Україну великих пакетів фінансової допомоги від країн-членів блоку та резервів комісії.

За її словами, Євросоюз надасть 200 середніх трансформаторів та великий автотрансформатор із Литви, середній автотрансформатор із Латвії та 40 важких генераторів із резерву ЄС у Румунії. Кожен із цих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню.