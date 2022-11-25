Зеленський поговорив телефоном із президентом Єврокомісії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив обмеження цін на нафту, а також новий пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.
"Обговорив із Президентом Єврокомісії "зернову ініціативу". Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС та розпочату роботу над дев'ятим санкційним пакетом", - зазначив Зеленський.
За його словами, ліміт цін на російську нафту має бути дієвим. Також під час розмови політики обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стійкості України.
Президент Єврокомісії, у свою чергу, заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання. Вона також повідомила, що ЄС готує доставку в Україну великих пакетів фінансової допомоги від країн-членів блоку та резервів комісії.
За її словами, Євросоюз надасть 200 середніх трансформаторів та великий автотрансформатор із Литви, середній автотрансформатор із Латвії та 40 важких генераторів із резерву ЄС у Румунії. Кожен із цих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню.
Раніше ми писали, що Європейський Союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. За словами президента Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, робота йде повним ходом.
Також повідомлялося, що Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.
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