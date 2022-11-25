Зеленский поговорил по телефону с президентом Еврокомиссии: что обсудили

"Обсудил с Президентом Еврокомиссии "зерновую инициативу". Поблагодарил за масштабную финансовую помощь от ЕС и начатую работу над девятым санкционным пакетом", - отметил Зеленский.

По его словам, лимит цен на российскую нефть должен быть действенным. Также в ходе разговора политики обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Президент Еврокомиссии, в свою очередь, заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для восстановления электро- и теплоснабжения. Она также сообщила, что ЕС готовит доставку в Украину крупных пакетов финансовой помощи от стран-членов блока и из резервов комиссии.

По ее словам, Евросоюз предоставит 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы, средний автотрансформатор из Латвии и 40 тяжелых генераторов из резерва ЕС в Румынии. Каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу.