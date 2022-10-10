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Зеленський поговорив телефоном із прем'єром Нідерландів: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Під час розмови політики обговорили посилення оборонної підтримки України, координацію реакції миру на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої ракетними ударами інфраструктури.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

У ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

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Володимир Зеленський