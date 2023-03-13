Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в інтерв’ю NBC .

"Поведінка, яку ми спостерігаємо в Китаї в останні часи, лякає нас. Китай діє авторитарним способом в своїй країні та більш самовпевнено за кордоном", - додав він.

Він повідомив, що Британія, США та Австралія планують оголосити про нові кроки щодо партнерства у галузі оборони з метою протидії зростаючій військовій потужності Пекіну.

"Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів, це точно. Це системна загроза для світового порядку", - підкреслив Сунак.