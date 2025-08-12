Зеленський поговорив з президентом Румунії та анонсував важливі контакти

"Узгодили наші наступні спільні кроки в дипломатії, готуємося до важливих контактів уже завтра. Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України", - розповів Зеленський.

За його словами Україна та союзники погоджуються, що першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню.

"Зараз усе вирішує рішучість президента Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", - наголосив президент.

Він також подякував Румунії за підтримку синхронного та спільного руху України та Молдови до ЄС.

"Чекаємо пана президента в Україні. Команди вже працюють над деталями", - додав Зеленський.