Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский поговорил с президентом Румынии и анонсировал важные контакты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим румынским коллегой Никушором Даном. Он также анонсировал "важные контакты уже завтра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Согласовали наши следующие совместные шаги в дипломатии, готовимся к важным контактам уже завтра. Поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о четкой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам Украина и союзники соглашаются, что первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня.

"Сейчас все решает решимость президента Трампа и единство Европы. Если Россия не готова остановить убийства, значит, должны быть санкции для ее экономики, которые заставят ее это сделать", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил Румынию за поддержку синхронного и совместного движения Украины и Молдовы в ЕС.

"Ждем господина президента в Украине. Команды уже работают над деталями", - добавил Зеленский.

 

ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина перед встречей Трампа и Путина

Напомним, сегодня лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.

"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", - говорится в заявлении.

Лидеры стран ЕС заявили, что украинцы должны иметь свободу решать будущее, а путь к миру не может быть определен без Украины.

Европейские страны также заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также вводить санкции против РФ.

Владимир ЗеленскийРумыния