ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський поговорив з президентом Румунії та анонсував важливі контакти

Вівторок 12 серпня 2025 19:50
UA EN RU
Зеленський поговорив з президентом Румунії та анонсував важливі контакти Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм румунським колегою Нікушором Даном. Він також анонсував "важливі контакти вже завтра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Узгодили наші наступні спільні кроки в дипломатії, готуємося до важливих контактів уже завтра. Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України", - розповів Зеленський.

За його словами Україна та союзники погоджуються, що першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню.

"Зараз усе вирішує рішучість президента Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", - наголосив президент.

Він також подякував Румунії за підтримку синхронного та спільного руху України та Молдови до ЄС.

"Чекаємо пана президента в Україні. Команди вже працюють над деталями", - додав Зеленський.

ЄС виступив на підтримку України перед зустріччю Трампа й Путіна

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС виступили на підтримку України перед самітом Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. До спільної заяви не приєднався лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Лідери ЄС звернулися до Трампа передодні зустрічі з російським диктатором.

"Справедливий і міцний мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та заборони зміни міжнародних кордонів силою", - йдеться у заяві.

Лідери країн ЄС заявили, що українці повинні мати свободу вирішувати майбутнє, а шлях до миру не може бути визначений без України.

Європейські країни також запевнили, що продовжать надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також вводити санкції проти РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Румунія
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа