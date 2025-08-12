Зеленский поговорил с президентом Румынии и анонсировал важные контакты

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим румынским коллегой Никушором Даном. Он также анонсировал "важные контакты уже завтра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Согласовали наши следующие совместные шаги в дипломатии, готовимся к важным контактам уже завтра. Поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о четкой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам Украина и союзники соглашаются, что первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня.

"Сейчас все решает решимость президента Трампа и единство Европы. Если Россия не готова остановить убийства, значит, должны быть санкции для ее экономики, которые заставят ее это сделать", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил Румынию за поддержку синхронного и совместного движения Украины и Молдовы в ЕС.

"Ждем господина президента в Украине. Команды уже работают над деталями", - добавил Зеленский.