Зеленський поговорив з президентом Монголії: відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин",- написав український лідер.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Зеленський провів зустріч з парламентською делегацією Ізраїлю.

Окрім того, вчора президент США Джо Байден відвідував Україну та зустрівся з Зеленським. Усі подробиці історичного візиту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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