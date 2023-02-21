Зеленський поговорив з президентом Монголії: відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
"Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин",- написав український лідер.
Як повідомлялося раніше, сьогодні Зеленський провів зустріч з парламентською делегацією Ізраїлю.
Окрім того, вчора президент США Джо Байден відвідував Україну та зустрівся з Зеленським. Усі подробиці історичного візиту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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