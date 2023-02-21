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Зеленский пообщался с президентом Монголии: отметили важность развития двусторонних отношений

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Вторник 21 февраля 2023 14:48
Зеленский пообщался с президентом Монголии: отметили важность развития двусторонних отношений Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел телефонный разговор с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Принял соболезнования коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину. Отметили важность развития двусторонних отношений",- написал украинский лидер.

Как сообщалось ранее, сегодня Зеленский провел встречу с парламентской делегацией Израиля.

Кроме того, вчера президент США Джо Байден посещал Украину и встретился с Зеленским. Все подробности исторического визита - читайте в материале РБК-Украина.

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