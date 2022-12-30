UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Гарант подякував йому за підтримку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Розмова відбулась у п’ятницю, 30 грудня. За словами президента, в ході бесіди він виразив вдячність грецькому народу за оборонну підтримку в поточному році.

"Поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Греції. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку в поточному році", - сказано в повідомленні.

Крім цього Зеленський заявив, що разом з Міцотакісом вдалось дійти домовленостей у співпраці на наступний рік.

Раніше Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці.

Також за словами президента, російські окупанти марно намагаються досягти успіху в Донецькій області, де тривають запеклі бої, та вийти на адмінкордони, захопивши весь регіон.

Про те він впевнений, що росіяни можуть спробувати завдати ще одного ракетного удару по Україні до кінця 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПрем'єр-міністрГреція