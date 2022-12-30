Зеленский поговорил с премьером Греции: детали

Разговор состоялся в пятницу, 30 декабря. По словам президента, в ходе беседы он выразил благодарность греческому народу за оборонную поддержку в текущем году.

"Пообщался по телефону с премьер-министром Греции. Поблагодарил за теплые пожелания для украинского народа и оборонную поддержку в текущем году", - говорится в сообщении.

Кроме этого Зеленский заявил, что вместе с Мицотакисом удалось прийти к договоренностям в сотрудничестве на следующий год.