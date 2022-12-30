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Зеленский поговорил с премьером Греции: детали

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Гарант поблагодарил его за поддержку Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Разговор состоялся в пятницу, 30 декабря. По словам президента, в ходе беседы он выразил благодарность греческому народу за оборонную поддержку в текущем году.

"Пообщался по телефону с премьер-министром Греции. Поблагодарил за теплые пожелания для украинского народа и оборонную поддержку в текущем году", - говорится в сообщении.

Кроме этого Зеленский заявил, что вместе с Мицотакисом удалось прийти к договоренностям в сотрудничестве на следующий год.

Ранее Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с созданием нового правительства и подтвердил готовность к сотрудничеству.

Также по словам президента, российские кафиры тщетно пытаются добиться успеха в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, и выйти на админграницы, захватив весь регион.

Об этом он уверен, что россияне могут попытаться нанести еще один ракетный удар по Украине до конца 2022 года.

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Владимир ЗеленскийПремьер-министрГреция