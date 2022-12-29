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Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, - Зеленський

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Четвер 29 грудня 2022 23:47
Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти марно намагаються досягти успіху в Донецькій області, де тривають запеклі бої, та вийти на адмінкордони, захопивши весь регіон. Інтервенти поставили собі завдання зробити це до кінця поточного року.

Про це 29 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що ситуація на передовій цієї доби - без істотних змін, і найгарячіші напрямки на фронті були в Донецькій області

"Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.

При цьому Сили оборони України стримують ворожі навали та ламають плани противника.

"Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон", - йдеться у зверненні.

Відео: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про ситуацію на фронтах

Раніше в Міноборони України повідомили, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, оскільки Кремль ставить завдання до кінця 2022 року вийти на кордони Донецької області, при цьому будь-які спроби ворога оточити місто зазнають невдачі.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими, і ці ділянки фронту потребують максимуму сил та концентрації.

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