Підтверджую готовність до співпраці. Зеленський привітав Нетаньяху зі створенням нового уряду

Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

"Вітаю Прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла", - написав Зеленський у привітанні.

Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

Нетаньяху поставив нові задачі

Після обрання на новий термін Нетаньяху поставив три головні пріоритети для свого нового уряду: