Зеленський поговорив із Вучичем на тлі заяв про снаряди для України

Україна, Середа 05 листопада 2025 18:42
UA EN RU
Зеленський поговорив із Вучичем на тлі заяв про снаряди для України Фото: президент України Володимир Зеленський і президент Сербії Александар Вучич (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем. Розмова відбулася на тлі нещодавньої заяви про "переповнені боєприпасами" склади Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, він обговорив із Вучичем європейську інтеграцію двох країн.

"Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - додав Зеленський.

Нещодавно Вучич повідомив, що склади Сербії "переповнені боєприпасами" і країна готова постачати їх іншим європейським державам, навіть якщо це озброєння в подальшому опиниться в Україні.

Президент Сербії також заперечив будь-яку загрозу з боку своєї країни для когось у Європі через зв'язки з Росією. Він вчергове нагадав про військово нейтральний статус країни, та зауважив, що готовий до співпраці з європейськими арміями.

Звинувачення РФ на адресу Сербії

Нагадаємо, навесні цього року зовнішня розвідка РФ повідомила, що оборонні підприємства Сербії нібито постачають Україні боєприпаси, попри нейтралітет Белграда.

У Росії заявили, що постачання сербського озброєння нібито відбувалося через схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та посередників. Вучич відреагував на звинувачення, і заявив, що "деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності".

Зазначимо, у 2023 році після витоку секретних документів Пентагону з'ясувалося, що ЗСУ могли отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро.

Тоді сербський лідер також заперечив інформацію. Мілош Вучевіч, тодішній прем'єр Сербії, заявив, що країна має право продавати боєприпаси західним покупцям, які потім передають їх Україні.

