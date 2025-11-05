Зеленський поговорив із Вучичем на тлі заяв про снаряди для України

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем. Розмова відбулася на тлі нещодавньої заяви про "переповнені боєприпасами" склади Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, він обговорив із Вучичем європейську інтеграцію двох країн.

"Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - додав Зеленський.

Нещодавно Вучич повідомив, що склади Сербії "переповнені боєприпасами" і країна готова постачати їх іншим європейським державам, навіть якщо це озброєння в подальшому опиниться в Україні.

Президент Сербії також заперечив будь-яку загрозу з боку своєї країни для когось у Європі через зв'язки з Росією. Він вчергове нагадав про військово нейтральний статус країни, та зауважив, що готовий до співпраці з європейськими арміями.