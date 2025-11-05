Зеленский поговорил с Вучичем на фоне заявлений о снарядах для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Разговор состоялся на фоне недавнего заявления о "переполненных боеприпасами" складах Сербии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
По словам украинского лидера, он обсудил с Вучичем европейскую интеграцию двух стран.
"Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - добавил Зеленский.
Недавно Вучич сообщил, что склады Сербии "переполнены боеприпасами" и страна готова поставлять их другим европейским государствам, даже если это вооружение в дальнейшем окажется в Украине.
Президент Сербии также отрицает любую угрозу со стороны своей страны для кого-либо в Европе из-за связей с Россией. Он в очередной раз напомнил о военно-нейтральном статусе страны, и отметил, что готов к сотрудничеству с европейскими армиями.
Обвинения РФ в адрес Сербии
Напомним, весной этого года внешняя разведка РФ сообщила, что оборонные предприятия Сербии якобы поставляют Украине боеприпасы, несмотря на нейтралитет Белграда.
В России заявили, что поставки сербского вооружения якобы происходили через схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и посредников. Вучич отреагировал на обвинения, и заявил, что "некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности".
Отметим, в 2023 году после утечки секретных документов Пентагона выяснилось, что ВСУ могли получить через посредников сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро.
Тогда сербский лидер также отрицал информацию. Милош Вучевич, тогдашний премьер Сербии, заявил, что страна имеет право продавать боеприпасы западным покупателям, которые затем передают их Украине.