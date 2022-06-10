ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский поговорил с премьером Черногории: обменялись опытом двух стран на пути в ЕС

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 01:09
Зеленский поговорил с премьером Черногории: обменялись опытом двух стран на пути в ЕС Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Финляндии. Лидеры обсудили опыт двух стран на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Он отметил, что Украина проводит активную работу, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

"Продолжаем очень активно работать во всех странах Европейского союза ежедневно, чтобы там все равно воспринималась ситуация относительно кандидатуры для нашего государства - и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского союза", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы по статусу кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Вероятно, Украина получит его, но Киеву могут выдвинуть условия.

Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег