Зеленский поговорил с премьером Черногории: обменялись опытом двух стран на пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Финляндии. Лидеры обсудили опыт двух стран на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Он отметил, что Украина проводит активную работу, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

"Продолжаем очень активно работать во всех странах Европейского союза ежедневно, чтобы там все равно воспринималась ситуация относительно кандидатуры для нашего государства - и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского союза", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы по статусу кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Вероятно, Украина получит его, но Киеву могут выдвинуть условия.

Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.

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