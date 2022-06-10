Зеленский поговорил с премьером Черногории: обменялись опытом двух стран на пути в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Финляндии. Лидеры обсудили опыт двух стран на пути к членству в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
Он отметил, что Украина проводит активную работу, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.
"Продолжаем очень активно работать во всех странах Европейского союза ежедневно, чтобы там все равно воспринималась ситуация относительно кандидатуры для нашего государства - и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского союза", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы по статусу кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.
Вероятно, Украина получит его, но Киеву могут выдвинуть условия.
Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.
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