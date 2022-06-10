Зеленський поговорив з прем'єром Чорногорії: обмінялися досвідом двох країн на шляху до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Фінляндії. Лідери обговорили досвід двох країн на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президент.

Він зазначив, що Україна проводить активну роботу, щоб отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

"Продовжуємо дуже активно працювати у всіх країнах Європейського союзу щодня, щоб там все одно сприймалася ситуація щодо кандидатури для нашої держави - і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні Європейського союзу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія оголосить свої висновки щодо статусу кандидата для України наступної п'ятниці, 17 червня.

Ймовірно, Україна отримає його, але Києву можуть висунути умови.

Європейський парламент вже рекомендував надати Україні цей статус.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.