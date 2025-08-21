Зеленський погодився з Трампом: війну треба завершувати, але Путін розуміє лише силу

Зеленський зазначив, що для завершення війни треба тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він нічого окрім тиску та сили не розуміє.

Україна, за словами президента, буде робити все необхідне для свого захисту. Президент США правий - в обороні не домогтися завершення війни.

"Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир", - додав він.

Зеленський зазначив, що на дипломатичному та політичному рівні над питанням завершення війни в Україні працюють радники з національної безпеки. Над питаннями військового забезпечення гарантій безпеки працюють Головнокомандувач Збройних сил України та Генеральний штаб.

"Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України - у мене буде багато дипломатичної роботи", - запевнив президент.